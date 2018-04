Elano participa de rachão, mas ainda não joga no Santos O meia Elano participou normalmente do treino recreativo do Santos nesta quarta-feira. Ainda em processo de recuperação de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, o jogador ainda não está à disposição do técnico Muricy Ramalho para voltar a participar de uma partida oficial. Seu retorno deve ocorrer apenas na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, daqui a 10 dias.