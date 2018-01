Elano permanece no time no lugar de Maicon O técnico Ricardo Gomes decidiu que Elano será o substituto de Maicon na lateral e Paulo Almeida deve voltar ao time no lugar de Fábio Rochemback, que recebeu seu quarto cartão amarelo em cinco partidas que disputou como titular e terá de cumprir suspensão, para a partida deste domingo contra o Paraguai, às 18 horas, em Viña del Mar, válido pela última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Também existe a possibilidade de Maxwell reassumir a lateral-esquerda e Wendell passar para o meio-de-campo, mas é pouco provável.