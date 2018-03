Elano pode reforçar o Santos no clássico Elano deve reforçar o Santos no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 16 horas, no Morumbi. O meia voltou aos treinos físicos na tarde desta segunda-feira e fez um teste definitivo com bola. "Estou otimista, o joelho (direito) não dói nada". Diferentemente do que aconteceu há uma semana, antes do confronto contra o Boca Juniors. "Eu sentia dores, o joelho me incomodava bastante", lembrou. O médico Carlos Braga examinou o atleta nesta segunda-feira e o liberou para treinamento. "Ele está totalmente recuperado, não há qualquer problema", diagnosticou. Elano correu no gramado e precavido, se limitou a observar um bate-bola entre os reservas (os titulares, juntos com Leão, estão de folga). Não ousou chutar a bola. Deixou para esta terça-feira a decisão sobre seu aproveitamento no clássico. "Espero entrar, não sei em que posição (ou lateral direita ou meio-campo), mas quero entrar". Leão não vai perder a oportunidade de escalar Elano, se ele de fato não sentir a contusão. Nesse caso, existe a perspectiva do jogador entrar no meio, na vaga de Fabiano, atleta que seria deslocado, e improvisado, para a lateral direita. Outra opção, menos provável, é Wellington ocupar a lateral e Fabiano ceder o lugar para Elano. Reginaldo Araújo, lateral de origem, deixaria a equipe nas duas alternativas. Contra o Corinthians, Elano acredita em mais uma vitória. "O Santos vai entrar em busca de mais três pontos", disse. E o retrospecto é dos mais favoráveis, pois o time de Vila Belmiro saiu-se vitorioso nos últimos cinco confrontos. Foi no Rio-São Paulo, ano passado, ganho pelo Santos por 1 a 0; em um amistoso encerrado com o placar de 3 a 1; e nos três jogos do Campeonato Brasileiro: 4 a 2 na etapa de classificação e, 2 a 0, e 3 a 2 nas finais. Enquanto isso, o meia Renato tem seu contrato encerrado na próxima sexta-feira. As negociações estão se desenvolvendo e nesta segunda-feira aconteceu uma reunião entre o empresário do jogador, Cláudio Guadano, e Ilton José da Costa, supervisor do clube. O Santos fez uma proposta salarial que será levado ao conhecimento do meia. Uma definição deve acontecer nas próximas horas. Narciso - O jogador voltou a treinar nesta segunda-feira, depois de ter contraído pneumonia há dois meses. Ele deu início a um trabalho físico para ganhar massa corporal, e fez esteira, bicicleta e musculação. "Estou liberado para trabalhar, agora é recuperar", emendou. Narciso está com 73,7 quilos e precisa chegar a 79, seu peso ideal.