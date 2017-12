Elano pode voltar e Alex é dúvida no Santos O técnico Leão define no treino desta sexta-feira o time que enfrentará o Marília sábado, no Palestra Itália, quando o Santos vai procurar se manter na liderança do Campeonato Paulista. Elano fará novos testes e pode voltar, enquanto o zagueiro Alex, que deixou o campo contundido na partida de quarta-feira, está fazendo tratamento intensivo para saber se terá condições de atuar. "Levei uma pancada pouco abaixo do joelho esquerdo, no mesmo local em que tenho uma tendinite", revelou Alex, que ainda tem esperança de se recuperar a tempo de jogar. Apesar do empate com o Guaraní, do Paraguai, em plena Vila Belmiro, Alex entende que o resultado de quarta-feira, diante das circunstâncias, até que foi bom. "Abrimos espaço e eles souberam aproveitar, mas conseguimos o empate no finalzinho e isso é o que conta", disse o zagueiro. Para Renato, que foi homenageado pelo seu 200º jogo com a camisa do Santos, não é hora de lamentar os pontos perdidos em casa. ?Agora que a vitória não ocorreu, não adianta lamentar. Precisamos trabalhar mais", afirmou o capitão santista.