Elano promete gol para Roberto Carlos Satisfeito com sua primeira experiência na seleção, o meia Elano não esconde a ansiedade em voltar a jogar. E terá essa oportunidade neste sábado, já estando escalado pelo técnico Leão para enfrentar o Criciúma. "Faz mais de uma semana que não jogo, fazia tempo que isso não acontecia e estou ansioso para entrar em campo novamente". Para essa partida, há ainda outra motivação: na despedida da seleção, Roberto Carlos propôs que se ele, Diego ou Renato marcassem um gol amanhã, dedicariam ao pentacampeão mundial. Em contrapartida, Roberto Carlos irá dedicar a eles o gol que pretende marcar pelo Real Madrid. Mesmo sem ter jogado, Elano considerou muito importante para sua carreira a experiência na seleção, principalmente pelo espírito de equipe que encontrou. "Aprendi muita coisa dentro e fora de campo com os jogadores que adquiriram um grande status". Destacou Roberto Carlos e Ronaldo como os dois companheiros com que teve maior aproximação. "Eles foram muito gentis e atenciosos com a gente; são duas pessoas que surpreenderam bastante pela simpatia e humildade". Com seus cabelos compridos e sempre desarrumados, Elano disputou com Ronaldinho Gaúcho a posição de principal alvo da gozação dos companheiros de seleção. E ele continuou agüentando as brincadeiras no CT Rei Pelé. Diego comentou que "o cabelo do Elano é pior do que o de Ronaldinho, que usa cremes da Europa, enquanto o Elano não tem essa oportunidade; está fraco". Elano, que voltou mais descontraído da seleção, respondeu de imediato: "não tenho condições de usar os cremes que o Ronaldinho usa, que estão acima de minhas possibilidades, mas um dia chego lá ainda, se jogar no Barcelona ou no Real". E completou, sempre brincando: "não me importa a opinião do Diego, se meus cabelos estão feios ou bonitos, pois o que conta é que quando ligo para minha mãe ela diz que está maravilhoso". Brincadeiras à parte, Elano mais uma vez terá papel importante no time do Santos na partida de amanhã contra o Criciúma. "Precisamos vencer para continuar bem na classificação e o empenho de todos vai ser grande".