Elano reage e ataca torcedores Com a suspensão de Diego, Elano pode voltar à meia, sua real posição, mas isso o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não definiu. Por conta disso, o atleta continua trabalhando forte, para render o máximo nas partidas, independente de onde jogue. Por conta dessa disposição de servir o time atuando como meia, lateral, centroavante ou volante, ele deixou escapar nesta quarta-feira um desabafo em relação as críticas que vem recebendo. "Fico chateado quando os torcedores falam que a gente vive na noite, vive fazendo besteira. Isso não acontece com os jogadores do Santos". Nos jogos realizados na Vila Belmiro, ele percebe bem os torcedores que xingam e está guardando a fisionomia deles. "Dá para ver bem quem foi e uma hora ou outra eles virão aqui pedir autógrafo. Aí vou conversar, não vou brigar, não. Vou passar apenas para eles que ensinem seus filhos a virem ao estádio para torcer pelo time, não para atrapalhar os jogadores". As críticas, segundo Elano, surgiram "quando o time estava num momento delicado no campeonato, em que as vitórias não vinham. Mas elas voltaram e estamos procurando ficar entre os primeiros". Ele comentou que a faixa criticando os carrões e os altos salários sumiu quando o time melhorou. "Sempre estivemos do lado do torcedor e estamos procurando fazer o melhor para que ele volte a confiar, a gritar o nome do Santos". Mesmo assim, desabafou: "o que chateia são as pessoas que ficam falando inverdades". O que a imprensa diz, Elano nem fica sabendo. "Vou ser sincero: não costumo ver muita televisão eu horário esportivo, nem leio jornal. Procuro deixar porque quando a gente está numa boa fase, pode acostumar a ser elogiado e quando acontecem alguns percalços da vida ou do trabalho, posso ficar um pouco chateado". CURINGA - Elano também ficou surpreso com o cartão amarelo de Diego, que consta da súmula do árbitro e que, por ser o terceiro, deixará o atleta fora do jogo contra o Guarani, no sábado. "Quem levou o cartão foi o Preto Casagrande e não o Diego", disse. E ele pode ser o substituto, voltando a fazer a função de meia, se Luxemburgo optar pela escalação de outro segundo volante. "Se tivesse de escolher, iria preferir essa posição, pois gosto de ficar perto do gol, que é a alegria máxima que um jogador pode ter", comentou. Quando não dá ele procura se adaptar à função que o treinador pede. Por conta disso, já atuou como lateral-direito e até mesmo centroavante e atualmente é o segundo volante, no lugar de Renato. "Quando não dá para jogar na minha posição, procuro trabalhar dentro dos meus objetivos e das orientações que o treinador me passa". Mesmo sendo o curinga do time, sabe que é preciso de algum tempo para se adaptar. "Isso já está acontecendo e no último jogo meu posicionamento foi bem melhor ao lado do Claiton, tanto que saíram boas jogadas do outro lado, com Léo e Ricardinho". Segundo ele, o Santos tomou poucos contra-ataques. "Vamos corrigindo os defeitos nos treinos e nos jogos para que as falhas não aconteçam".