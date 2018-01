Elano: realização de um sonho Elano acordou nesta segunda-feira às 8 horas, agitado, com a esperança de que poderia, finalmente, chegar à seleção brasileira. A notícia, porém, só chegou por volta das 13 horas, quando almoçava com o goleiro Mateus num restaurante da cidade. Ele atendeu o celular, deu uma entrevista e logo se levantou, falando para o amigo: "me dê um abraço, pois fui convocado". A partir daí, nem quis mais saber da comida. Pagou a conta e foi embora, sempre atendendo o celular que não mais parou de tocar. O sonho que acalentou desde que começou a jogar no Guarani, com 13 anos, estava realizado. Aos 22 anos, sem passar pelas seleções inferiores, ele chegou à principal. "Infelizmente, ela veio com a contusão do Kléberson", disse ele, lamentando a saída do volante por contusão. Mas sabe que daqui para frente sua meta é outra: corresponder à expectativa do técnico Parreira dentro de campo. Parreira e Elano se conhecem do tempo em que o treinador teve uma rápida passagem pela Vila Belmiro. "Nem cheguei a jogar, mas aprendi muito com sua experiência", disse Elano, para quem Parreira é "disciplinador, gosta das coisas corretas do lado profissional e é muito rigoroso no esquema tático". E a aplicação tática é o forte desse jogador, como sempre lembra o técnico Leão, que tem no atleta um curinga, que supre sempre as posições falhas. "Vou como meia, mas se precisar posso fazer outras funções também". Com essa nova convocação, a seleção terá o meio-de-campo do Santos, com Renato, Elano e Diego. "Estamos bem entrosados", disse o jogador, esperançoso de poder jogar logo na seleção. Ele vinha se preparando para isso, embora a convocação nunca saísse. "Quando o Renato foi convocado, brinquei que minha vez estava próxima, pois onde ele vai eu vou atrás", comentou, lembrando que o companheiro foi para o Guarani e ele chegou pouco depois, o mesmo ocorrendo no Santos. "O Renato respondeu, brincando, que isso ocorria porque eu era chato e eu disse: chato não, sou persistente". Nesta segunda-feira à tarde ele passou pelo CT Rei Pelé e já estava preparado para a brincadeira dos companheiros. "Quem agüentou o Viola está pronto para tudo", disse ele, com humor. Aproveitou para pegar as duas camisetas que têm estampadas a imagem de Nossa Senhora Aparecida. "Jogo um tempo com cada uma", disse ele, explicando que ganhou as camisetas de um amigo no meio do Brasileiro do ano passado. "A partir daí sempre usei embaixo da camisa do Santos e agora vou usar por baixo da amarelinha".