Elano recusa proposta da Índia e encaminha renovação com o Santos

O meia Elano revelou nesta quinta-feira que sua renovação de contrato com o Santos já está apalavrada e que falta apenas a assinatura. A afirmação foi feita no retorno da equipe após o empate por 2 a 2 contra o Maringá, no Paraná, pela Copa do Brasil. Os detalhes do novo vínculo, no entanto, não foram revelados, mas ele deverá se estender até o final de 2015, com possibilidade de renovação até final de 2016, quando o jogador se aposentaria.

"Já nos acertamos, estão apalavrados todos os nossos projetos daqui para frente, os meus e os do Santos. Temos de fazer sempre o melhor para a instituição Santos. Esse é um clube que eu amo muito, tenho um carinho grande. Não posso apontar nada porque ainda não assinamos contrato. Só posso dizer que é positivo para mim e para o Santos. Espero que o torcedor fique feliz também. A certeza é que eu vou continuar no Santos enquanto eu jogar no Brasil", garantiu.

Para permanecer no Peixe, Elano recusou nova proposta da Índia, onde atuou em 2014. O salário proposto era bem maior, porém, para um contrato curto, de quatro meses. "Sinto que tenho condições físicas e psicológicas de continuar jogando, mas é uma decisão que será tomada com a minha família. Há a possibilidade de parar no ano que vem", afirmou o camisa 22.

Desde que retornou ao Santos, em janeiro, Elano já marcou dois gols e está a uma partida de completar 300 jogos pelo clube.