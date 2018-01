Elano se recupera bem e já corre em campo O técnico Ricardo Gomes pode ter uma boa notícia antes de enfrentar o Chile, na quinta-feira, pela quarta rodada do torneio Pré-Olímpico. O meia Elano apresentou evolução nesta terça-feira durante atividades físicas com o fisioterapeuta Odir Carmo, depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra os paraguaios. Na tarde de hoje, ele volta a campo para seguir com os trabalhos físicos, ainda sem treinar com bola. Pela manhã, os jogadores fizeram exercícios de musculação em uma academia e depois do almoço, descansam até a hora do treino, previsto para as 18 horas (horário de Brasília).