Elano segue com o time para Morumbi Apesar dos desmentidos do Santos, Elano deve entrar em campo para enfrentar o Boca Juniors, a partir das 21h40, no Morumbi, na grande final da Libertadores. Ele seguiu junto com a delegação santista no ônibus que deixou o hotel às 19h30 e foi para o estádio. Com uma contusão no joelho direito, Elano foi vetado pelo técnico Emerson Leão depois de ter sido testado no treino de terça-feira. Mas tudo pode ser apenas um truque para confundir o Boca. A definição da sua escalação só sairá nos vestiários do Morumbi.