Elano sempre se adapta às mudanças Meia ou atacante? Para Elano, pouco importa. O que ele quer mesmo é jogar. Como o técnico Leão não havia definido a equipe para o jogo deste domingo contra o Goiás o jogador desconhecia até sexta-feira a função tática que irá exercer. Para essa partida, o Santos terá dois desfalques importantes: Robinho e Paulo Almeida. Com isso, o treinador terá de mexer mais na equipe, principalmente para substituir Robinho sem recorrer aos atacantes disponíveis e que não foram aprovados por ele. Elano participou do coletivo desta semana que teve duas formações: no primeiro tempo, Leão escalou os volantes Daniel e Alexandre, avançando Renato. Depois, Renato voltou ao meio-de-campo e ele colocou o meia-atacante Jerri, tirando Alexandre. "Com Diego tendo mais liberdade de ir para o ataque e com a chega minha e do Renato lá de trás as coisas podem ficar um pouco mais fáceis", disse Elano, acreditando que jogará mais na armação, como tem feito nas últimas partidas. "Não sei de vou jogar no ataque ou fazer minha função, mas independente disso, sempre deixei bem claro que fico feliz em poder ajudar o Santos". O jogador, que é o curinga do técnico Leão, estava mais preocupado com a partida de hoje. "Não joguei contra o Goiás, mas assisti ao jogo em que a gente estava vencendo por 2 a 0 e no momento que cometemos as falhas tomamos os gols". Por isso, ele acha que, independente de jogar dentro ou fora de casa, esse tipo de coisa não pode acontecer. "Quando fizermos o resultado, não podemos deixar o adversário passar na frente, porque é uma equipe perigosa". Como o adversário joga no contra-ataque, Elano entende que a maneira de segurá-lo "é ficar com a bola, errando menos passe possível porque vamos jogar num campo grande e, se perder a bola no meio-de-campo para um time perigoso como o Goiás, vai dificultar bastante.