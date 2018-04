Elano treina no lugar de Ronaldinho e confunde a todos

Ainda se recuperando de lesão no tornozelo direito, Ronaldinho Gaúcho não participou do último treino da seleção antes de embarcar para Lima, onde joga contra o Peru, neste domingo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Porém, quem esperava a entrada de Diego em seu lugar no coletivo, viu Elano na vaga deixada pelo craque do Barcelona. Veja também: Ronaldinho diz que quer jogar contra o Peru, neste domingo Diego não confirma que será substituto de Ronaldinho Gaúcho Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? O meia-atacante fez apenas trabalho de musculação para melhorar das dores que ainda sente no local da contusão. Mesmo assim, Ronaldinho embarca com a comissão técnica e grupo de jogadores do Brasil para a capital peruana, às 16 horas. Nesta sexta-feira, o próprio Ronaldinho afirmou que não tem certeza se enfrentará o Peru, mas deixou claro que seu objetivo é atuar nos dois jogos pelas Eliminatórias. O outro é contra o Uruguai, nesta quarta-feira, no Morumbi. No coletivo na manhã desta sexta, o técnico Dunga, que parecia que optaria por Diego para o lugar de Ronaldinho, preferiu testar Elano, do inglês Manchester City. O meia não mostrou a mesma eficiência que o jogador do Werder Bremen mostrou na quinta, mas mesmo assim segue como nome forte caso o meia-atacante do Barça não jogue em Lima. O outro jogador que briga pelo lugar entre os titulares é Júlio Baptista, do Real Madrid.