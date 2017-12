Elano vai substituir Ronaldinho Gaúcho A seleção brasileira terá mais um santista no grupo que enfrenta Uruguai e Peru pelas eliminatórias sul-americanas do Mundial 2006. A CBF anunciou nesta tarde de segunda-feira a convocação do meia Elano, que vai substituir Ronaldinho Gaúcho, contundido. O jogador do Santos, que também havia sido convocado para a seleção Sub-23, vai se apresentar na terça-feira ao técnico Carlos Alberto Parreira. A decisão da entidade se deu após o Barcelona enviar o laudo médico que comprova a séria lesão sofrida pelo jogador brasileiro. Esta é a terceira vez que Elano é chamado para a equipe principal.