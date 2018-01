Elano vendido ao futebol da Ucrânia Elano fez neste domingo o seu último jogo com a camisa do Santos. Negociado por US$ 10 milhões, viaja nesta segunda-feira para a Ucrânia, onde se apresentará ao seu novo clube, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Embora não tenha confirmado oficialmente a transferência do meia-atacante, o Santos admitiu, por meio de sua assessoria de imprensa, que o clube recebeu a proposta e que "tudo deve ser acertado nesta segunda-feira". Dos US$ 10 milhões que o Shakhtar vai pagar, US$ 7 milhões ficarão com o Santos e os outros US$ 3 milhões com Elano, que ainda vai receber, parceladamente, US$ 6 milhões por um contrato de cinco anos. "Existe a possibilidade desta ser mesmo a minha última partida pelo Santos", disse Elano, ao entrar em campo, para enfrentar a Portuguesa Santista, pelo Campeonato Paulista. "Por isso, estou emocionado e não escondo de ninguém. Mas essa é a realidade. Nesta segunda deve se resolver tudo." O técnico Oswaldo de Oliveira chegou a pensar em tirar Elano do time, mas, acreditando na remota possibilidade de as negociações não serem concluídas durante o dia de hoje, escalou o meia. "Se tudo estivesse acertado, Elano não jogaria", disse. "Mas ainda não tem nada de definitivo e pode haver marchas e contramarchas." Recentemente, Elano esteve para se transferir para o Atlético de Madrid, porém as negociações foram adiadas para o final da temporada européia, no meio do ano, quando o clube espanhol fará mudanças em seu elenco, abrindo uma vaga para jogador estrangeiro. Porém, para facilitar uma futura contratação por um clube europeu, Elano já está tirando passaporte comunitário (sua mãe é filha de italianos). Outro clube que tinha interesse na sua contratação era o Bétis, também da Espanha. O que pode facilitar a adaptação de Elano na Ucrânia é que o seu novo clube, o Shakhtar, já contava com dois brasileiros - o lateral Ivan e o volante João Batista - e contratou outros dois nos últimos dias: o meia Matusalém e o atacante Brandão. Elano tem 24 anos (nascido em 14 de junho de 1981), começou a carreira no Guarani, de Campinas, em 1998, onde permaneceu até 2000. Teve uma rápida passagem, por empréstimo, pela Internacional, de Limeira, até ser levado para a Vila Belmiro de graça (obteve a liberação na Justiça do Trabalho, por falta de recolhimento do seu Fundo de Garantia pelo Guarani). Em 2002, Elano fazia parte, com Renato e Paulo Almeida, de uma lista de jogadores que deveriam ser mandados embora para enxugar a folha de pagamento do futebol santista. Recuperado por Leão, que o considerava "o jogador mais importante taticamente" do time campeão brasileiro de 2002, Elano tem outro admirador especial do seu futebol: o técnico Carlos Alberto Parreira, da Seleção Brasileira, o que significa que dificilmente deixará de estar na Copa de 2006, na Alemanha. Outro jogador que está indo embora do Santos é o centroavante reserva William, que está acertando com o Levante, da Espanha.