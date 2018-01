Elano vive melhor fase e sonha com seleção Elano é o coringa do técnico Leão e, mesmo dentro de uma partida, pode mudar de função tática. Meia de origem, tem atuado na lateral-direita e ainda marca gols, como o 1001 em brasileiros, que deu a vitória ao Santos no jogo de domingo contra o Guarani. "Ele vai ficar na minha memória para sempre, pois foi importante não só para garantir os três pontos, mas por ser histórico", disse o jogador, que completa 22 anos no sábado. Por conta desse gol, a patrocinadora do Santos deu um prêmio extra ao grupo. Elano ficou com R$ 5 mil, outros R$ 15 mil foram distribuídos ao grupo e o técnico Leão receberá R$ 5 mil, que serão doados a uma instituição de caridade. Mas foi um gol marcado contra o Guarani, time que revelou Elano. E ele teve que agüentar a manifestação dos torcedores de seu ex-time: "eles me xingaram, falaram muitas coisas, mas eu fiz o meu trabalho". Tanto que saiu para comemorar junto aos torcedores santistas. Elano não esconde que vive a melhor fase de sua carreira. Ele está na Vila Belmiro desde o começo de 2000 e teve poucas chances nos times milionários que a diretoria montou. Foi com Leão, porém, que ele teve a grande oportunidade de sua vida: ao optar por um time caseiro, em meados dos ano passado, o treinador acabou descobrindo talentos até então desconhecidos pelos técnicos que o sucederam. Leão percebeu que Elano tinha habilidade e cumpria as determinações táticas, passando a apostar no jogador, que tinha 20 anos na época. "Houve uma seqüência boa de jogos, recebi a confiança do treinador e o time também confiou em mim", disse ele, estendendo seu sucesso aos companheiros, jovens como ele. "Crescemos juntos em termos de futebol e os resultados estão aparecendo para todos". Quanto às constantes mudanças de função dentro das partidas, ele não se assusta: "estou procurando me superar e o importante é ajudar o time, seja na lateral, seja no meio-de-campo". Discreto e sério, Elano é tido como um dos jogadores mais responsáveis do elenco. Ri pouco, está sempre concentrado nos jogos e nos treinos e estende essa seriedade à sua vida particular. "Fico sempre na minha, gosto de passar meu tempo com minha família e minha noiva, que são de Iracemópolis". Seus passatempos prediletos são ouvir música, "principalmente a sertaneja, desde as mais antigas até as mais novas" e assistir a filmes. "Gosto dos de ação", comentou. Elano sabe que seu trabalho está sendo observado. Mesmo sendo discreto em campo, atuando como um dos carregadores de piano, embora seja um dos mais habilidosos da equipe, ele espera ser lembrado por Parreira na seleção brasileira. "Tenho essa esperança e tenho trabalhado muito para isso", disse ele, recobrando logo seu jeito de ser: "mas é preciso paciência, tranqüilidade e pé no chão".