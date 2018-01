Elano volta ao time do Santos O meia Elano será a principal novidade da equipe do Santos para a partida de quarta-feira contra o São Caetano, na Vila Belmiro, no segundo confronto entre as equipes pela fase doméstica da Copa Sul-Americana. O jogador estava suspenso e não participou do jogo em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Santos perdeu para o Inter por 1 a 0. O jogador considera a partida muito importante, do ponto de vista psicológico. ?Uma vitória garante o Santos na próxima fase e certamente vai embalar a equipe também no Brasileiro?. O Santos, na verdade, joga pelo empate para avançar na Sul-Americana já que venceu o primeiro jogo, em São Caetano, por 1 a 0. No campeonato nacional, o time não vence há três rodadas. "O Cruzeiro vem de uma boa seqüência, se distanciou e agora não podemos perder mais pontos", comentou Elano, que acredita numa mudança da situação. "No ano passado vencemos várias dificuldades e fomos campeões brasileiros", disse lembrando que, no começo, a equipe estava desacreditada e que só conseguiu a classificação para a segunda fase com a vitória do Gama sobre o Coritiba, dando aos santistas a oitava colocação. "Para nós, tudo tem sido difícil, mas conseguimos sempre superar os obstáculos", disse ele, confiante. "O importante é não desanimar, pois temos chances e vamos continuar trabalhando para a conquista do bi no Brasileiro". Entre as dificuldades, ele coloca a arbitragem. Disciplinado e pacato, não entendeu até hoje o cartão amarelo - o terceiro - que levou no jogo contra o Juventude, provocando sua suspensão. "Perguntei ao juiz se não tinha sido pênalti em Léo, não gesticulei e não o ofendi, mas levei o cartão", lamentou. Elano é um dos principais jogadores de Leão, que sempre destaca sua versatilidade. Tem sido escalado em várias posições, embora seja um meia de origem e, mesmo durante as partidas tem mudado de função tática, indo para a lateral-direita ou avançando mais, como atacante. Por isso, sua ausência em alguma partida é sempre sentida.