Élber abre caminho para Nilmar no Lyon O atacante Élber chegou a um acordo com o Olympique de Lyon e não faz mais parte do elenco do time francês, informou o clube neste sábado. O jogador brasileiro, no elenco desde 2003, pode voltar ao futebol alemão. O contrato do atleta, de 33 anos, tinha vigência até 30 de junho, mas a diretoria resolveu rompê-lo sem prejuízos para as partes. O atacante Nilmar será seu substituto.