Elber assina com Moenchengladbach O atacante brasileiro Elber, de 33 anos, está de volta ao futebol alemão. Ele acertou neste domingo a sua transferência para o Borussia Moenchengladbach até julho de 2006, segundo a imprensa alemã. Elber estava no Lyon, da França, e volta ao país onde viveu sua melhor fase na carreira, quando defendia o Bayern de Munique, onde foi artilheiro. ?Quando se pode trazer um jogador como o Elber sem pagar indenização pela transferência, não tem porque questionar?, afirmou Christian Hochstaetter, diretor do clube alemão. Sua apresentação ainda não tem data marcada.