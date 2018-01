Élber decide voltar para a Alemanha O atacante Élber foi surpreendido com a notícia de que o seu clube, o Bayern de Munique, não irá liberá-lo para a disputa da Copa América, a partir de quarta-feira, na Colômbia. Quando ficou sabendo, o jogador da seleção brasileira ligou para o vice-presidente da equipe alemã, Karl-Heinz Rummenigge. Em seguida, decidiu retornar imediatamente para a Alemanha a fim de esperar uma definição sobre o caso. "Vou ficar esperando o que vai acontecer", disse o atleta, que estava de férias no Brasil. A reapresentação de Élber ao Bayern está marcada para esta segunda-feira, mesmo dia em que ele deveria viajar com a seleção para a Colômbia. "É uma situação muito complicada para mim. De um lado está o clube, do outro a seleção", afirmou o atacante. Consciente, o jogador afirmou entender o lado do Bayern. "Tudo isso aconteceu pela falta de organização da Confederação Sul-americana, que tem muitos interesses na realização da competição. Mas é muito triste ficar de fora (da seleção na Copa América)."