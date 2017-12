Élber deixa o Bayern após seis temporadas Depois de seis temporadas de muito sucesso, o atacante Élber anunciou nesta quarta-feira que está mesmo deixando o Bayern de Munique. ?Estou indo embora?, disse o brasileiro, que foi o principal artilheiro da Liga Alemã na temporada passada. O destino de Élber deverá ser definido até esta quinta-feira. Ele admitiu que está negociando com dois clubes franceses: Mônaco e Olimpique Lyon. ?Eu comecei a negociar com o Mônaco e por isso o clube tem prioridade, mas o Lyon também demonstrou interesse?, explicou ele, que foi o estrangeiro que mais gols marcou na Liga Alemã. Élber perdeu a condição de titular depois que o Bayern contratou o holandês Roy Makaay pela soma recorde no país de 18,75 milhões de euros (cerca de 20,4 milhões de dólares). O brasileiro chegou ao Bayern em 97 e, em 169 partidas na Liga, marcou 92 gols. O jogador conquistou quatro títulos do Campeonato Alemão, três da Copa da Alemanha e um da Liga dos Campeões da Europa. O atual contrato com o Bayern terminaria apenas em junho de 2004.