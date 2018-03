Élber desafia técnico do Valencia Élber torna mais agitada a preparação para a final da Copa dos Campeões, principal torneio da Europa. O goleador do Bayern de Munique não gostou nem um pouco das declarações do técnico Hector Cúper, do Valencia, segundo as quais não dá para conhecer os atacantes de seu adversário de amanhã, em Milão, "porque os alemães jogam muito na defesa". Na opinião do brasileiro, o treinador argentino mostrou apenas a arrogância dos espanhóis antes do confronto mais importante do ano. "Quem sabe depois da partida ele saiba melhor quem são os atacantes do Bayern", ironizou o artilheiro, que tem seis gols na competição de 2000-2001, um a menos do que Raúl, do Real Madrid. "Não chegamos aqui por acaso e temos certeza de que é nosso grande momento." Élber admitiu que a sensação entre os jogadores é a de que o Bayern tem a maior oportunidade de recuperar a hegemonia européia, o que não ocorre desde 1976. Dois anos atrás, o time chegou perto da conquista, mas perdeu para o Manchester United por 2 a 1, de virada, já nos descontos, na decisão no Camp Nou, em Barcelona. "É a chance de nossas vidas", declarou o brasileiro, que se submeteu a artroscopia no final de abril. "É agora ou nunca, disse temos certeza." A postura firme de Élber não é, e sua opinião, menosprezo ao Valencia, finalista do ano passado (perdeu para o Real Madrid por 3 a 0). O goleador paranaense prevê, no entanto, um jogo truncado, de poucos gols e muita tática. "Pela forma de jogar dos dois times, acho que não será uma partida em que os torcedores vão gritar muito com os gols", imagina. O que, de certa forma, justifica as frases de Cúper.