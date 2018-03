Élber deve ficar no Bayern até 2004 A notícia da permanência do atacante brasileiro Élber ajudou a acalmar os nervos dos dirigentes do Bayern de Munique, que nesta quarta-feira decide com o Valencia o título da Copa dos Campeões, em Milão. Segundo a edição de hoje do diário alemão Bild, o jogador vai ficar no clube até 2004. O vice-presidente do time alemão, Karl Heinz Rummenigge, recebeu garantias do empresário do atleta, Giovanni Brancchini. ?Falamos com seu procurador e conselheiro e ele nos assegurou que Élber cumprirá seu contrato com o Bayern até 2004?, disse. Apesar do empenho dos dirigentes alemães em manter o atacante na equipe, Élber havia declarado à revista alemã Max ?que não sabia se iria cumprir seu contratado em toda a sua totalidade?. O jogador chegou ao clube em 1997, depois de conquistar a Copa da Alemanha pelo Stuttgart. Voltou a vencer a competição em 1998 e 1999 pelo seu atual time.