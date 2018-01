Élber diz que fica no Bayern até 2004 O atacante Élber disse nesta sexta-feira que se depender de sua vontade fica no Bayern Munique até 2004, data que expira o seu contrato com o clube alemão. ?Tenho contrato até 2004 e tratarei de dar o máximo pela equipe até o final?, garantiu o jogador que está há cinco anos na equipe. O atleta brasileiro resolveu dar uma coletiva para colocar fim aos rumores de sua saída, divulgados na semana passada.