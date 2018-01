Élber é eleito o melhor na Alemanha O atacante Élber, do Bayern Munique, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador da temporada alemã 2002-2003. O diário esportivo ?Kicker? realizou uma enquete com 261 profissionais e o artilheiro do torneio nacional, com 21 gols, venceu seu companheiro de equipe ídolo da seleção local, Michael Ballack, com 23,8% dos votos. Esta é a primeira vez que o jogador brasileiro é eleito o melhor da Bundesliga, em nove anos de atuação no futebol alemão.