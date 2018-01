Élber e Ewerthon marcam na Alemanha O Kaiserslautern manteve a liderança do Campeonato Alemão ao vencer o Hansa Rostock por 3 a 1 neste sábado em partida válida pela nona rodada. O destaque do sábado, no entanto, foi a goleada do Bayern de Munique por 5 a 1 sobre Múnich 1860. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Élber. Com a vitória, o Bayern mantém a segunda posição na tabela, a dois pontos do Kaiserslautern . O Borússia Dortmund venceu o Borússia Moenchengladbach por 2 a 1. Ewerthon, ex-Corinthians, fez um dos gols do Dortmund. A rodada do Campeonato Alemão teve ainda os seguintes resultados: Stuttgart 3 x 0 Schalke 04; Energie Cottbus 2 x 3 Bayer Leverkusen, Friburgo 2 x 2 St. Pauli e Hamburgo 4 x 0 Hertha Berlín. A nona rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Werder Bremen x Nuremberg e Colonia x Wolfsburgo.