Élber e Lúcio já estão com a Seleção O atacante Élber, do Bayern Munique, e o zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, já estão à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo de quarta-feira, em Porto Alegre, contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eles se apresentaram no CT do Atlético Brasileiro, na hora em que a seleção realizava um treino tático, mas ficaram apenas observando. À tarde não haverá nenhuma atividade. A seleção volta a treinar amanhã cedo.