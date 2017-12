Élber e Lúcio se apresentam amanhã O coordenador da seleção brasileira, Antonio Lopes, confirmou que o atacante Élber e o zagueiro Lúcio irão se apresentar na manhã deste domingo, em Curitiba. Os dois não tinham sido liberados antes pelos seus clubes - Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, respectivamente. Com isso, o time dirigido por Felipão finalmente estará completo para o jogo com o Paraguai, quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. No coletivo realizado pela seleção na manhã deste sábado, em Curitiba, os titulares venceram os reservas por 4 a 1. Felipão armou o time com Rivaldo e Edílson na frente, enquanto Belletti retomou a posição na lateral direita. A notícia ruim foi que Roberto Carlos levou uma pancada no joelho direito e teve que deixar o treino. Apesar disso, ele não deve desfalcar o Brasil contra o Paraguai. Rivaldo teve uma boa atuação no treino coletivo, mas não marcou gol. Edílson fez um, enquanto Denílson (2) e Marcelinho Paraíba, que entraram no time titular no segundo tempo, marcaram os outros. Juninho Paulista descontou para os reservas.