Élber é o estrangeiro mais votado O atacante brasileiro Élber, do Bayern de Munique, foi o jogador mais votado para integrar a equipe de estrelas estrangeiras da Bundesliga (Campeonato Alemão) em jogo contra a seleção da Alemanha. A partida, marcada para o dia 16, em Gelsenkirchen, tem como objetivo arrecadar fundos para as vítimas das inundações que afetaram o país este ano. Outros quatro brasileiros fazem parte da equipe: Bordon, do Stuttgart, Marcelinho Paraíba, do Hertha Berlin, Aílton, do Werder Bremen, e Ewerthon, do Borussia Dortmund. O técnico será o holandês Huub Stevens, do Hertha.