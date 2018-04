Elber e Pizarro multados por atraso O brasileiro Elber e o peruano Pizarro serão multados em seus vencimentos pela diretoria do Bayern de Munique por não terem se apresentado hoje na volta do time das férias. ?Estão desaparecidos?, disse o técnico da equipe, Ottmar Hitzfeld, que esperava contar com os jogadores para iniciar a pré-temporada de 2002. O Bayern volta a disputar o campeão alemão a partir do dia 26. Cerca de 16 jogadores do elenco voltaram esta amanhã aos treinamentos.