Élber faz artroscopia e pára 10 dias O Bayern Munique fica sem Élber no mínimo por dez dias. O atacante brasileiro foi submetido na noite desta quinta-feira a artroscopia no joelho esquerdo e há risco de não enfrentar o Real Madrid, na primeira partida das semifinais da Copa dos Campeões, no dia 1.º de maio. O volante Jeremies também passou pelo mesmo tipo de intervenção cirúrgica. A artroscopia foi decidida no começo da tarde, depois que os médicos do Bayern examinaram os dois jogadores. Élber estava em casa, quando recebeu telefonema do clube. Os dirigentes o avisaram para fazer as malas porque embarcaria pouco depois para Berlim, onde seria operado por um especialista em joelho. O goleador esperava enfrentar rotina de hospital apenas ao final da temporada. Mas acredita que houve antecipação porque o processo atual é bem mais simples do que o de 99 e há probabilidade de recuperação rápida. Na cirurgia anterior, Élber ficou cinco meses afastado como consequência de contusão que sofreu em choque com o goleiro do Hamburgo, durante partida do Campeonato Alemão. O joelho voltou a incomodar há quase duas semanas. No clássico com o Borussia Dortmund, também pela primeira divisão da Alemanha, levou pancada no local e passou a ter dificuldade para fazer alguns movimentos. Os médicos o deixaram sob observação e, em princípio, haviam programado a artroscopia de ?ajuste? apenas para junho. Mas, no jogo de quarta-feira com o Manchester, pela Copa dos Campeões, Élber voltou a queixar-se de que o joelho estava ?emperrando?, como se ?faltasse óleo?, como explicou, em tom descontraído, para o técnico Ottmar Hitzfeld. Só não esperava a antecipação para ?entrar na faca?. O Bayern preferiu arriscar tudo agora, para não correr risco de perder seu melhor atacante mais adiante. Na pior das hipóteses, os médicos calculam que Élber poderá jogar pelo menos a segunda partida com os espanhóis, no dia 9. Jeremies também deve voltar rapidamente.