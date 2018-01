Élber fora do jogo das estrelas O brasileiro Élber, do Bayern Munique, não poderá jogar na partida amistosa entre o combinado das estrelas e a seleção da Alemanha, nesta segunda-feira, no Estádio AufSchalke. A partida será em benefício as vítimas das inundações que ocorreram no país. Entre os brasileiros convocados estão: Marcelinho (Hertha); Ewerthon (Dortmund); Bordon (Stuttgart) e Aílton (Bremen). Na seleção da Alemanha, o técnico Rudi Voeller poderá contar com todos os jogadores que atuaram nos últimos amistosos.