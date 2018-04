Elber 'força' família a mudar de time pelo Cruzeiro Na equipe profissional do Cruzeiro desde 2011, o meia Elber deverá ter nesta quarta-feira a sua primeira oportunidade de atuar perto da sua cidade natal. A promessa do clube é de Passo do Camaragibe, cidade turística localizada a 89 quilômetros de Maceió, local da estreia do time na Copa do Brasil, contra o CSA. E ele revelou que a sua presença no clube mineiro levou os seus parentes a trocar de time, mesmo que apenas temporariamente.