Élber irá sofrer cirurgia na perna O ano de 2004 acabou para Élber. O centroavante brasileiro contundiu-se na partida em que o Lyon empatou com o Metz por 1 a 1, no domingo, será operado na quarta-feira e a previsão é de que retorne apenas em janeiro. Houve fratura no perônio da perna direita e ligeira lesão nos ligamentos do tornozelo. De qualquer forma, a recuperação será lenta. "A recuperação mínima é de seis a oito semanas após a cirurgia", admitiu Jean-Jacques Amprino, médico do tricampeão francês. "O jogador está em casa, medicado e sem dor." Élber interna-se nesta terça-feira no hospital Lyon-Sud Courmont e será operado quarta de manhã. Ao mesmo tempo, o Lyon apresentou nesta segunda-feira o zagueiro Cris, contratado do Cruzeiro para reforçar o elenco. O jogador, de 27 anos, assinou por quatro temporadas, e o clube mineiro receberá 3,5 milhões de euros.