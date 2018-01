Élber já tem queixas do Bayern O Bayern de Munique vive dias ?quentes?, na concentração na Espanha, onde se prepara para o reinício da temporada da Alemanha. O centroavante Élber queixou-se do tratamento que tem recebido do clube e do ?pouco caso? com que passou a ser tratado, depois de anunciar que pretende sair, assim que terminar o contrato, em 2004. A resposta do clube veio por meio de Uli Hoeness, principal responsável pelo futebol. ?Sempre pagamos pontualmente o salário de Giovani Elber?, declarou, com ironia. ?Nos tempos que correm, esse é o maior respeito que se pode mostrar por um jogador.?