Élber marca 2 e Bayern vence Spartak Com dois gols do atacante brasileiro Élber, o Bayern de Munique ganhou do Spartak por 3 a 1, nesta terça-feira, em Moscou. O resultado deixou a equipe alemã na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa, com 4 pontos ganhos - o time russo ficou com apenas 1. Os outros dois clubes da chave, Sparta e Feyenoord, também têm 1 ponto e se enfrentam ainda hoje. Mesmo fora de casa e sendo pressionado pelo adversário, o Bayern abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com o gol do bósnio Salihamidzic. Élber deu um chute de longa distância e ampliou aos 40. Na segunda etapa, Baranov diminuiu para o Sparta aos 19. Mas o atacante brasileiro esfriou a reação russa, fazendo 3 a 1 aos 29.