Elber marca e Bayern goleia o Bochum O Bayern de Munique, dos brasileiros Elber e Zé Roberto, goleou na manhã deste sábado o Bochum por 4 a 1 e está isolado na liderança do Campeonato Alemão. A vitória mantém o Bayern 13 pontos à frente do Borussia Dortmund, dos também brasileiros Evanílson, Dedê, Amoroso e Ewerthon, que venceu com certa dificuldade o Hannover por 2 a 0. Os resultados do Campeonato Alemão: Hansa Rostock 1 x 0 Werder Bremen Energie Cottbus 1 x 3 Kaiserslautern Hamburgo 3 x 1 Schalke 04 Borussia Dortmund 2 x 0 Hannover Bochum 1 x 4 Bayern Munique Bayer Leverkusen 1 x 1 Wolfsburg Bielefeld 4 x 1 Borussia Moenchengladbach Jogos de domingo: Munique 1860 x Stuttgart; Nuremberg x Hertha Berlim