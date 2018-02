Elber negocia volta ao futebol alemão O atacante Elber, que se recupera de uma lesão no perônio e no tornozelo, negocia seu retorno ao futebol alemão. No Lyon desde agosto de 2003, quando deixou o Bayern de Munique por 4,2 milhões de euros, o jogador brasileiro já analisa propostas de alguns clubes. Ele revelou na edição desta quarta-feira no jornal Bild que teve um encontro com um dirigente do Borussia Moenchengladbach. ?Uma troca de clube neste inverno depende do Lyon. Mas sem dúvida terá que haver uma indenização. O valor é alto, mas não haverá implicações com o Lyon?, garantiu. O contrato com o clube francês vai até junho de 2005.