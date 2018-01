Élber quer se vingar do Bayern de Munique Chegou o dia que Élber esperava para acertar contas com o Bayern de Munique, que o enxotou sem a menor cerimônia no início da temporada para abrir espaço para o holandês Roy Makaay. Revoltado com a maneira como foi desprezado pelo clube que defendeu por seis anos, o atacante brasileiro se transferiu para o Lyon e promete começar a se vingar no jogo entre as duas equipes, nesta terça-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa ? a ESPN Brasil mostrará ao vivo, às 16h45 de Brasília. ?Vou fazer um gol amanhã e outro quando formos jogar em Munique?, disse Élber. Sua motivação aumentou ao saber que Franz Beckenbauer, presidente de honra do clube alemão, disse que seria capaz de apostar 10 mil euros (US$ 11,7 mil) como o atacante brasileiro não fará gol no Bayern. ?É bom Beckenbauer deixar esse dinheiro separado. Sei que é pouco para ele, mas para as crianças desamparados do Brasil é muito?, disse Élber, que mantém uma organização que cuida de crianças órfãs. Apesar de ter prometido um gol, ele sabe que não será fácil balançar a rede. ?Oliver Kahn é um goleiro excelente e meus ex-companheiros conhecem todos os meus truques.? A terceira rodada da Liga dos Campeões terá mais sete jogos nesta terça-feira: Celtic x Anderlecht, Lokomotiv x Inter, Dynamo Kiev x Arsenal, Monaco x La Coruña, PSV Eindhoven x AEK Atenas, Galatasaray x Olympiakos e Juventus x Real Sociedad.