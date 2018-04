Élber reclama da multa do Bayern O atacante brasileiro Élber queixou-se da multa de US$ 22,5 mil aplicada pelo Bayern de Munique por ele não ter se apresentado na sexta-feira, depois das festas de fim de ano. ?Vou falar com a direção. Estou de acordo em pagar, mas que este dinheiro seja destinado aos meninos de rua do Brasil?, disse ele. Élber prolongou a folga até domingo para ficar com seu pai, que será submetido a uma cirurgia no coração.