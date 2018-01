Élber salva o Bayern na Alemanha Se o atacante Élber repetisse na seleção brasileira as atuações no Bayern de Munique, com certeza o técnico Luiz Felipe Scolari teria um problema a menos no time do Brasil. Neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Alemão, Élber foi mais uma vez decisivo. Jogando em casa, contra o Freiburg, o brasileiro marcou o único gol do jogo, no último minuto, que garantiu ao Bayern a terceira colocação na classificação, com 13 pontos. O Kaiserslautern confirmou sua condição de líder isolado ao vencer o Nuremberg fora de casa, por 2 a 0, chegando aos 18 pontos. Em Leverkusen, o Bayer venceu o St. Pauli por 3 a 1, assumindo a vice-liderança do campeonato, com 14 pontos. O Borussia Dortmund sofreu a sua segunda derrota consecutiva, 1 a 0 contra o Schalke 04, na casa do adversário, e caiu para quarto lugar na classificação, permanecendo com 12 pontos. Outro brasileiro que deixou a sua marca na rodada do Campeonato Alemão foi o atacante Aílton, ex-Guarani, no empate de sua equipe, o Werder Bremen, contra o Colonia, 1 a 1. Demais resultados deste sábado: Wolfburg 0 x 2 Stuttgart e Hamburgo 3 x 3 Borussia Moenchengladbach.