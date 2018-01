Elber será operado do joelho O Bayer de Munique pode ficar desfalcado de Élber para os jogos contra o Real Madrid, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O atacante brasileiro será submetido a nova operação no joelho e não há certeza de que se recupere em tempo para os confrontos, previstos para os dias 1 e 9 de maio. O volante Jeremies também precisa de cirurgia no joelho. As duas baixas foram anunciadas nesta quinta-feira por Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e atual diretor de futebol do Bayern. O dirigente disse que os médicos do clube optaram pelas operações depois de examinar a dupla. Ambos participaram da partida contra o Manchester, quarta-feira, no Estádio Olímpico. Élber fez o primeiro gol, logo aos 5 minutos, e saiu na fase final. Não é a primeira vez que Élber tem problemas. Há quase dois anos, ficou meses fora de atividade, como conseqüência de contusão e cirurgia no joelho. O Bayern anunciou recentemente interesse de prorrogar o contrato do atacante brasileiro, que veio do Stuttgart três temporadas atrás, para se tornar um dos destaques da equipe.