Elber: só falta convencer o Brasil Élber é, atualmente, um dos jogadores com currículo mais vitorioso no futebol mundial. Por jogar no Bayern de Munique, o clube mais rico do mundo, não é difícil encontrar a explicação. Na última quarta-feira, o atacante de 29 anos - revelado pelo Londrina e há quatro anos defendendo o time de Munique - conseguiu mais um título de expressão: do Mundial Interclubes de Tóquio, conquistado depois de uma suada vitória sobre o Boca Juniors, da Argentina, por 1 a 0, na prorrogação. Leia mais no Jornal da Tarde