Élber sofre grave contusão na França Terminou a temporada para o atacante Élber, do Lyon. Neste domingo, o brasileiro sofreu uma fratura de perônio e uma luxação no tornozelo direito. A contusão ocorreu no empate entre Lyon e Metz, por 1 a 1, resultado que deixa o atual campeão francês na 10ª posição, com 5 pontos, a dois do líder Lens. Élber tentou acertar um voleio aos 8 minutos do segundo tempo e caiu de mal jeito. O brasileiro foi substituído imediatamente e seguiu para o hospital, onde foi confirmado o diagnóstico da fratura. "A contusão nos preocupa. É um duro golpe para ele e para o time", lamentou o técnico Paul le Guen.