Élber vence duelo com Adhemar Élber venceu o duelo com Adhemar. O brasileiro do Bayern de Munique marcou o gol decisivo da vitória por 1 a 0 sobre o Stuttgart, neste sábado, pela 21.ª rodada do Campeonato Alemão. Com esse resultado, o Bayern manteve a liderança da competição, com 42 pontos - dois de vantagem sobre o Schalke04, que bateu o Munique 1860 por 2 a 0. O Bayern não fez mais do que o suficiente para chegar a sua 13.ª vitória na temporada de 2000/2001. O time do ténico Ottmar Hitzfeld estava mais preocupado em reservar-se para a partida contra o Spartak, de Moscou, no meio da semana pela Copa dos Campeões. Para ajudar, o gol de Élber veio logo aos 8 minutos, em jogada iniciada pelo capitão Effenberg e que teve ainda a participação do brasileiro Paulo Sérgio. Com o gol que marcou, Élber foi para 13 no total e continua na vice-liderança da artilharia. Mais do que isso, a vitória deixa o Bayern de novo como principal candidato ao título. Já o Stuttgart, com 21 pontos, se afunda na classificação e divide o penúltimo lugar com Hansa Rostock e Unterhaching. Outro vice-artilheiro é Serguei Barbarez, autor do último gol nos 3 a 0 do Hamburgo sobre o Bochum, lanterna da competição com 18 pontos. Os outros gols foram marcados por Tony Yeboah aos 16 minutos e pelo goleiro Butt, em cobrança de pênalti aos 34 do primeiro tempo. O artilheiro do campeonato é Ebbe Sand, com 14 gols, mas que passou em branco nos 2 a 0 do Schalke04 sobre o Munique 1860. Os gols foram marcados por Emile Mpenza, ambos no segundo tempo. Outros resultados deste sábado: Kaiserslautern 4 x Unterhaching 0, Hertha Berlim 1 x Wolfsburg 3. Bayer Leverkusen x Colonia será disputado à noite. Na sexta-feira, o Eintracht Frankfurt ganhou do Energie Cottbus por 1 a 0. Neste domingo, jogam Friburg x Hansa Rostock e Borussia Dortmund x Werder Bremen.