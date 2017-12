Élber volta a jogar pelo Bayern O atacante brasileiro Élber voltará neste sábado ao ataque do Bayern de Munique, na partida que o líder do Campeonato Alemão fará fora de casa contra o Werder Bremen. Ele está há quase um mês sem jogar por causa de uma lesão no joelho direito e, nesse período, esteve envolvido em uma grande confusão com a CBF, que não se conformou com o fato dele não ter viajado ao Brasil para ser examinado pelo médico da seleção antes do jogo contra a Bolívia, em La Paz, pelas Eliminatórias. Élber, que fará dupla com o peruano Claudio Pizarro, não será o único reforço do Bayern neste sábado. A equipe de Munique também contará com a volta do meia Effenberg, que jogou apenas 45 minutos neste campeonato. Outros jogos deste sábado: Munique 1860 x Borussia Dortmund; Stuttgart x Freiburg; Hertha Berlin x Wolfsburg; Hamburgo x Schalke 04; Colonia x Bayer Leverkusen; Kaiserlsautern x St. Pauli.