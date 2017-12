Élber volta a Munique. Sem rancor Dois meses depois de ter deixado o Bayern, Élber volta nesta quarta-feira a pisar no gramado do estádio Olímpico de Munique. Ele vestirá a camisa nove do Lyon na partida pela quarta rodada da Liga dos Campeões mas, diferentemente do confronto realizado há duas semanas na França, desta vez ele não se mostra rancoroso nem fala em se vingar do ex-clube. "É sempre agradável voltar para casa", afirmou. A ESPN Brasil mostrará o jogo ao vivo, às 17h45. Élber ficou muito decepcionado com a maneira como deixou o clube alemão. Depois de cinco temporadas de sucesso, ele foi praticamente "enxotado" pela diretoria e pelo o técnico Ottmar Hitzfeld para abrir espaço para o holandês Roy Makaay, por quem o Bayern pagou 21 milhões de euros no início da temporada. Antes do primeiro jogo contra o Bayern - empate por 1 a 1 em Lyon -, Élber só falava em vingança, em fazer gol para mostrar o seu valor. Mas parece que de lá para cá o ressentimento diminuiu. Nesta terça-feira, ele estava muito bem-humorado e em todas as entrevistas que deu fez questão de mostrar-se solidário aos ex-companheiros, que têm sido muito criticados pela torcida e pela imprensa pelos maus resultados que têm obtido no Campeonato Alemão - o time está em quinto lugar e sábado foi derrotado fora de casa pelo Schalke por 2 a 0. "Passei alguns momentos difíceis quando joguei aqui, mas sempre soubemos nos recuperar. Não é nada sério." Na Liga dos Campeões, o Bayern lidera o grupo A com cinco pontos. Lyon e Anderlecht têm quatro e o Celtic é lanterna com três. A equipe francesa está motivada pela grande atuação que teve sábado, quando goleou o Nice por 5 a 0 pelo campeonato nacional.