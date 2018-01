Eldorado AM e ESPN vão transmitir jogos de futebol ao vivo A Rádio Eldorado AM e a ESPN fecharam, nesta terça-feira, uma parceria para transmissão de eventos e programas esportivos. Com isso, a estação de rádio vai passar a narrar, ao vivo, os principais jogos de futebol do Brasil, começando no próximo dia 14 de abril, com as semifinais do Campeonato Paulista. A equipe para os jogos são os narradores e comentaristas da ESPN, em conjunto com a equipe da rádio. Durante a semana, às segundas, terças e sextas, será transmitido, simultaneamente com a TV, o Sportscenter, além de boletins do programa televisivo dentro do Jornal Eldorado Primeira Edição. Serão inseridos na programação da rádio os seguintes programas nos dias de partidas: Abre o Jogo (antes das partidas), Jornal do Intervalo (nos intervalos) e Bate Bola (após os jogos). Durante toda a programação da Eldorado AM (700kHz), ainda serão inseridos boletins dos programas Por Dentro do Golfe, Por Dentro do Vôlei e Limite (especializado em automobilismo). Além disso, a rádio ainda manterá a cobertura de esportes diferenciados, já tradicionais na emissora. O evento de lançamento da nova parceria aconteceu no bar Boleiros, na região do Itaim Bibi, em São Paulo. "Faremos uma transmissão diferenciada, pois encontramos um parceiro que tem um perfil como o do ouvinte da Eldorado", diz a diretora-executiva da rádio, Miriam Chaves. "O público que acompanhar a Eldorado/ESPN vai encontrar o mesmo padrão e qualidade de transmissão da TV, mas adequado à lingugaem do veículo", afirma José Trajano, coordenador geral do projeto. As transmissões - que começam no dia 14 de abril, com a semifinal do Campeonato Paulista - podem ser acompanhadas pela AM 700kHz e nos sites www.radioeldoradoam.com.br ou www.espn.com.br A nova equipe da parceria Eldorado AM/ESPN é formada por: Âncoras - João Palomino, Flávio Gomes e João Carlos Albuquerque. Comentaristas - Antero Greco, José Trajano, Paulo Vinicius Coelho, Paulo Calçade e Mauro Cezar Pereira. Locutores - Paulo Soares, Everaldo Marques, Reinaldo Costa, Cledi Oliveira e Carlos Lima. Repórteres - Eduardo Afonso, Conrado Giuliette, Sérgio Loredo, Flávio Ortega e Alex Tseng. Coordenadores - Marcelo Di Lallo e Sílvio Valente. Produtores - Cleide Castro e Flávio Perez. Editor de Esportes - Ari Pereira Jr. Coordenador Geral - José Trajano.