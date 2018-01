Eldorado-Brasilis: largada no sábado Jadir Serra, o comandante do "Normandie Até Logo", está pronto para a quinta edição da Regata Eldorado-Brasilis (Vitória-Ilha de Trindade-Vitória), que começará sábado, ao meio-dia. Ele é o único que participou de todas as edições anteriores da competição. De quebra, é o favorito para estabelecer o novo recorde da competição, pertencente ao "Touché", de 181h49min, que perdura desde 2001. Apesar dos elogios de outros competidores em relação ao seu barco, Jadir esclarece: "É preciso lembrar que ?Touché? e ?Normandie Até logo? são diferentes. Prefiro dizer que vou estabelecer um novo tempo com um tipo de embarcação diferente. Meu barco é um trimarã de 28 pés, que corre muito mais que um monocasco como o ?Touché?." Se as condições dos ventos colaborarem, o comandante prevê que pode terminar a regata em três dias e meio. "Se der vento de Nordeste, com 29 nós, devemos terminar em três dias. Se o tempo estiver igual a quando foi estabelecido o recorde, vamos em dois dias e voltamos no máximo em outros dois."