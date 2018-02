Ele é o melhor para o Real, diz Roberto O lateral-esquerdo Roberto Carlos desembarcou nesta quinta-feira ao lado de Vanderlei Luxemburgo e do amigo de clube Ronaldo e disse estar muito empolgado com a contratação do novo treinador. ?Ele vai trazer o verdadeiro futebol. Luxemburgo é o melhor técnico para o Real Madrid e vocês verão já nos treinamentos e nos jogos?, disse. ?García Remón tem tentado e feito um grande trabalho. Ele é um treinador de primeiro nível, mas o presidente tomou essa decisão e nós aceitamos?, revelou.