Eleber promete ficar nu se marcar gol O atacante brasileiro Elber, do Borussia Monchengladbach, prometeu nesta terça-feira que ficará pelado se marcar um gol no Bayern de Munique, seu ex-time, no jogo de sexta-feira válido pela primeira rodada do Campeonato Alemão. "Se eu marcar um gol, vou tirar toda a roupa e correrei nu por todo o campo, prometo", disse o jogador ao jornal alemão Bild. Élber venceu quatro vezes a Bundesliga e uma vez a Liga dos Campeões, em 2001, pelo Bayern. O jogo de sexta será no Allianz Arena. "Seria incrível derrotar o Bayern dentro de seu novo campo", acrescentou.